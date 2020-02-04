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Ярмоленко може втратити половину зарплати у "Вест Хемі": названо причини

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Андрій Ярмоленко / twitter.com/WestHam

Український півзахисник Андрій Ярмоленко поки не може грати за "Вест Хем" через травму. А поки українець на лікарняному, він може втратити половину своєї зарплати з наступного сезону.

За повідомленням Daily Mail, у контракті футболістів прописаний пункт, що в них відбудеться зменшення зарплати на 50% у випадку вильоту команди з АПЛ. На такий крок керівництво клубу свого часу пішло, щоб забезпечити себе від фінансових труднощів. Адже клуб може зазнати чималих втрат, якщо вилетить з елітного дивізіону.

До слова: Ярмоленко не зіграє до кінця зими

При цьому видання зазначає, що виліт клубу з АПЛ та зменшення зарплати вдвічі може призвести до того, що чимало гравців покинуть "Вест Хем" у такому разі.

Поки ж "Вест Хем" посідає 18-е місце в турнірній таблиці. До 17-го місця, яке збереже команду в АПЛ – лише одне очко.

Андрій Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" влітку 2018 року за 25 мільйонів євро. Його зарплата в клубі складає майже 7 мільйонів євро на рік.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Ярмоленко Вест Хем
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