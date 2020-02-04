Ярмоленко не зіграє до кінця зими
Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не зіграє за англійський клуб мінімум до кінця зими. Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми м'яза стегна.
Як повідомляє football.london, потенційна дата повернення 30-річного Ярмоленка – 29 лютого.
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Таким чином, Андрій пропустить майбутні матчі проти "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" і, ймовірно, "Саутгемптона" (зустріч відбудеться 29 лютого) в АПЛ.
Півзахисник продовжує відновлюватися після травми м'яза стегна, яку отримав 16 грудня 2019 року.
Що ще відомо про Ярмоленка?
- ЗМІ повідомляли, що "Вест Хем" готовий віддати Ярмоленка в оренду. У послугах українця начебто зацікавлені турецькі клуби.
- Водночас агент Андрія Вадим Шаблій заявив, що у плани Ярмоленка не входить переїзд до Туреччини.
- У другому сезоні за "молотобійців" Ярмоленко забив 3 голи і зробив 1 асист у 15 матчах.
- Майже весь минулий сезон Ярмоленко також пропустив через травму.
- Портал Тransfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро. Його контракт з клубом розрахований до літа 2022 року.
- "Вест Хем" після 25 турів перебуває у зоні вильоту, маючи в активі 24 очки.
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