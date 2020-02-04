24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Ярмоленко не зіграє до кінця зими

59 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко / GETTY IMAGES

Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко не зіграє за англійський клуб мінімум до кінця зими. Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми м'яза стегна.

Як повідомляє football.london, потенційна дата повернення 30-річного Ярмоленка – 29 лютого.

Варте уваги: "Динамо" виграло "справу Ярмоленка" – рішення ФІФА

Таким чином, Андрій пропустить майбутні матчі проти "Манчестер Сіті", "Ліверпуля" і, ймовірно, "Саутгемптона" (зустріч відбудеться 29 лютого) в АПЛ.

Півзахисник продовжує відновлюватися після травми м'яза стегна, яку отримав 16 грудня 2019 року.

Що ще відомо про Ярмоленка?

  • ЗМІ повідомляли, що "Вест Хем" готовий віддати Ярмоленка в оренду. У послугах українця начебто зацікавлені турецькі клуби.
  • Водночас агент Андрія Вадим Шаблій заявив, що у плани Ярмоленка не входить переїзд до Туреччини.
  • У другому сезоні за "молотобійців" Ярмоленко забив 3 голи і зробив 1 асист у 15 матчах.
  • Майже весь минулий сезон Ярмоленко також пропустив через травму.
  • Портал Тransfermarkt оцінює гравця у 15 мільйонів євро. Його контракт з клубом розрахований до літа 2022 року.
  • "Вест Хем" після 25 турів перебуває у зоні вильоту, маючи в активі 24 очки.
Головні новини 3 лютого: Зеленський і Ердоган, Іран образився на Україну через збитий літак
сьогодні
4924
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Андрій Ярмоленко Вест Хем Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
3 лютого 21:39 У Дагестані аматорські команди влаштували масову бійку під час матчу – відео
Юрій Семенюк 1309
3 лютого 18:46 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 4667
3 лютого 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 335
3 лютого 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 371
3 лютого 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2295
Новини
Більше новин
Залиште відгук