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Ярмоленко не зіграє у матчі проти "Ман Сіті"

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Андрій Ярмоленко / https://hronika.info/

Попри всі можливі прогнози, український хавбек не встиг відновитись до матчу проти команди з Манчестера.

У перенесеному поєдинку 26-го туру АПЛ зустрінуться англійський "Вест Хем" українця Андрія Ярмоленко та "Манчестер Сіті". Проте, матч відбудеться без участі українського футболіста.

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Головний тренер "Вест Хема" Девід Мойєс прокоментував стан здоров'я українця: "Ярмоленко бере участь у тренуваннях, але ще досі перебуває в процесі відновлення. Андрій почуває себе вже значно краще".

Матч повинен був відбутись 9 лютого, але через важкі погодні умови був перенесений. 

Додамо, що у грудні минулого року повідомлялося, що Ярмоленко травмував привідний м'яз стегна.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Андрій Ярмоленко Новини Спорту Спорт Футбол
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