Ярмоленко несподівано потрапив до стартового складу молодіжної команди "Вест Хема"

Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі молодіжної команди "молотобійців" (U-23) на матч 1/4 фіналу Міжнародного кубка Прем'єр-ліги проти "Дербі".

Ярмоленко провів останній матч 16 грудня 2019 року, коли отримав травму стегна. До теми Мінус 3 мільйона євро: трансферна вартість Андрія Ярмоленка продовжує різко падати Матч "Дербі" U-23 – "Вест Хем" U-23 відбудеться у вівторок, 10 березня. Початок о 21:00 за Києвом. Раніше головний тренер лондонців Девід Моєс повідомляв, що Ярмоленко зіграв 60 хвилин у тренувальному матчі за "молотобійців".

Загалом у цьому сезоні Андрій зіграв 15 матчів за "Вест Хем", забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.

Через травму півзахисник вже пропустив 13 матчів "Вест Хема". Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.