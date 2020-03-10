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Ярмоленко несподівано потрапив до стартового складу молодіжної команди "Вест Хема"

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

Український легіонер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко вийде в стартовому складі молодіжної команди "молотобійців" (U-23) на матч 1/4 фіналу Міжнародного кубка Прем'єр-ліги проти "Дербі".

Ярмоленко провів останній матч 16 грудня 2019 року, коли отримав травму стегна. 

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Матч "Дербі" U-23 – "Вест Хем" U-23 відбудеться у вівторок, 10 березня. Початок о 21:00 за Києвом.

  • Раніше головний тренер лондонців Девід Моєс повідомляв, що Ярмоленко зіграв 60 хвилин у тренувальному матчі за "молотобійців".
  • Загалом у цьому сезоні Андрій зіграв 15 матчів за "Вест Хем", забив 3 голи і зробив одну результативну передачу.
  • Через травму півзахисник вже пропустив 13 матчів "Вест Хема".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Вест Хем Андрій Ярмоленко Спорт Футбол
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