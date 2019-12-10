Ярмоленко несподівано впав у ціні, Зінченко втримав планку найдорожчого українця

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів англійської Прем'єр-ліги.

Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко став дешевше на 5 мільйонів євро, тепер його ціна – 15 млн євро.

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Цікаво, що рекордна ціна на 30-річного футболіста у кар'єрі була 25 млн євро.

Гравець "МанСіті" Олександр Зінченко так і залишився оцінений в 30 млн євро. Він найдорожчий український футболіст за даними Transfermarkt.

Раніше Ярмоленко ділив друге місце з хавбеком "Динамо" Віктором Циганкова. Зараз 22-річний гравець киян одноосібно займає другий рядок, а Ярмоленко опустився на третій.



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