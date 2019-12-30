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Ярмоленко офіційно отримав нового головного тренера

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Девід Мойєс очолив "Вест Хем" / ФК "Вест Хем"

Англійський "Вест Хем" визначився із заміною для Мануеля Пеллегріні – новим тренером лондонців став Девід Мойєс.

Контракт шотландського фахівця розрахований на 18 місяців. Він дебютує вже у найближчому матчі АПЛ проти Борнмута (1 січня).Про це повідомляє Twitter "мотобойців".

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Мойєс відомий за роботою у таких англійських клубах, як "Евертон" і "Манчестер Юнайтед".

Шотландський фахівець вже керував "Вест Хемом" у сезоні-17/18 і з тих пір перебував без команди. "Молотобойці" звільнили Мануеля Пеллегріні після поразки від "Лестера" (1:2).

Команда українця Андрія Ярмоленка невдало проводить сезон в АПЛ і зараз знаходиться в 1 пункті над зоною вильоту, набравши 19 очок за 19 матчів.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Вест Хем Андрій Ярмоленко
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