Ярмоленко офіційно отримав нового головного тренера

Англійський "Вест Хем" визначився із заміною для Мануеля Пеллегріні – новим тренером лондонців став Девід Мойєс.

Контракт шотландського фахівця розрахований на 18 місяців. Він дебютує вже у найближчому матчі АПЛ проти Борнмута (1 січня).Про це повідомляє Twitter "мотобойців".

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We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) 29 декабря 2019 г.

Мойєс відомий за роботою у таких англійських клубах, як "Евертон" і "Манчестер Юнайтед".

Шотландський фахівець вже керував "Вест Хемом" у сезоні-17/18 і з тих пір перебував без команди. "Молотобойці" звільнили Мануеля Пеллегріні після поразки від "Лестера" (1:2).

Команда українця Андрія Ярмоленка невдало проводить сезон в АПЛ і зараз знаходиться в 1 пункті над зоною вильоту, набравши 19 очок за 19 матчів.