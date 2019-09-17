Ярмоленко отримав найгіршу оцінку в команді за гру проти "Астон Вілли"

Український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко потрапив до стартового складу команди на матч 5-го туру АПЛ проти "Астон Вілли" (0:0).

Він відіграв на полі 62 хвилини, після чого був замінений на Пабло Форнальса. Українець покинув поле за рахунку 0:0.

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Авторитетний спортивний веб-портал WhoScored оцінив дії Ярмоленко оцінкою 6.2. Це найгірший результат в команді, якщо не враховувати оцінку вилученого француза Артура Масуаку (5.5).

Це вже третій поспіль матч "Вест Хема", в якому українець після тривалого відновлення виходить зі стартових хвилин.

Наразі "Вест Хем" має в активі 8 очок і посідає 8 місце в турнірній таблиці АПЛ.

Всього в нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко зіграв за "Вест Хем" у 4 матчах, в яких відзначився 1 забитим м’ячем.