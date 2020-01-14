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Ярмоленко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри через агентів

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

Українського півзахисника "Вест Хема" Андрія Ярмоленка запропонували через агентів "Бешикташу".

За інформацією Fotospor, Ярмоленко хотів би грати разом з колишнім одноклубником Домагоєм Відою.

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Щоправда, може змінити клуб і сам хорват, якого пов'язують з переїздом в АПЛ. В той же час турецькі ЗМІ підкреслюють, що наразі "Бешикташ" не робив жодної пропозиції щодо Ярмоленка, а сам Андрій може не погодитися на варіант з переїздом у Туреччину.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомляли, що новий тренер "Вест Хема" Девід Мойєс розглядає варіант з відходом Ярмоленка. Наразі українець відновлюється від травми, через яку ризикує пропустити ще близько місяця.

В поточному сезоні Ярмоленко провів 15 матчів в АПЛ, у яких забив 3 голи та віддав одну гольову передачу.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Футбол Спорт Андрій Ярмоленко Вест Хем Новини Спорту
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