Ярмоленко отримав новий номер у "Вест Хемі"

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / twitter.com/SquawkaNews

Андрій Ярмоленко змінив номер на футболці у лондонському клубі "Вест Хем". Гравець збірної України відтепер виступатиме під 7-м номером.

У минулому сезоні нападник виступав за "Вест Хем" під 20-м номером. Андрій зіграв за "молотобійців" 9 матчів, в яких забив два голи.

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У своєму Twitter "Вест Хем" повідомив, що Ярмоленко змінює номер.

Андрій зміг взяти 7-й номер, оскільки з команди пішов австрійський нападник Марко Арнаутович. Саме йому належала сімка на спині.

Австрійський футболіст вирішив продовжити кар'єру в Китаї й виступатиме за клуб "Шанхай" СІПГ.

Ярмоленко не виходив на поле з жовтня 2018 року. Тоді він отримав травму в матчі проти "Тоттенхема". Через розрив ахіллового сухожилля він пропустив весь період. В кінці квітня він приступив до тренувань в загальній групі.

Наразі Андрій вже готується з командою до нового сезону. 10-го серпня "Вест Хем" Ярмоленка зіграє перший матч в рамках чемпіонату Англії. Суперником лондонців буде "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Вест Хем Андрій Ярмоленко
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