Ярмоленко побився об заклад із Срною на вечерю в ресторані: відео

Півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко запропонував тренеру "Шахтаря" Дарійо Срні парі щодо чемпіонства в сезоні Прем'єр-ліги сезону 2019/20.

Легенда "Шахтаря" Срна впевнено заявив, що "гірники" повторять свій минулорічний тріумф в УПЛ, на що Андрій Ярмоленко запропонував тренеру донецького клубу авантюру.

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Звичайно, я можу побитись об заклад з Дарійо. Наприклад, на вечерю в гарному ресторані. Я кажу, що чемпіонат України виграє "Динамо". Якщо виграє "Шахтар", я готовий пригостити його вечерею в будь-якому хорошому ресторані,

– сказав Ярмоленко у бліц-інтерв'ю від Favorit.

До слова, гравець збірної України Андрій Ярмоленко перейшов з київського "Динамо" в дортмундську "Боруссію" в серпні 2017 року.

За 9 років виступів у складі "Динамо" Ярмоленко тричі ставав чемпіоном України, двічі володарем Кубка України і двічі володарем Суперкубка України.

Нагадаємо, "Динамо" і "Шахтар" зійдуться в очному протистоянні в рамках третього туру УПЛ вже 10 серпня, початок о 17:00.