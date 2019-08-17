Ярмоленко потрапив у заявку "Вест Хема" на матч АПЛ

66 Читать новость на русском
Ярмоленко потрапив у заявку "Вест Хема" на матч АПЛ

Український півзахисник Андрій Ярмоленко розпочне матч "Вест Хема" проти "Брайтона" на лаві запасних.

Це вперше за майже рік часу, коли Ярмоленко може зіграти в офіційній ігрі за "Вест Хем". У попередньому матчі проти "Манчестер Сіті" гравець опинився поза заявкою на гру. Попри те, що офіційний твіттер команди вніс його в заявку.

До слова: Ярмоленко потрапив у склад збірної України на матчі проти Литви та Нігерії

Варто нагадати, що Ярмоленко не грав за "Вест Хем" з 20 жовтня 2018 року, коли він отримав травму. Тож він встиг зіграти за "молотобійців" лише у 9 матчах, за які забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Матч "Брайтон" – "Вест Хем" відбудеться у суботу, 17 серпня. Початок зустрічі о 17:00.

blog_ava
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
сьогодні
9303
Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)
сьогодні 15:39 Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)
428
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12780
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:25 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7651
День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
сьогодні 15:20 День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
152
"Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео
сьогодні 10:09 "Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео
298
Новини
Більше новин
Залиште відгук