Ярмоленко потрапив у заявку "Вест Хема" на матч АПЛ
Український півзахисник Андрій Ярмоленко розпочне матч "Вест Хема" проти "Брайтона" на лаві запасних.
Це вперше за майже рік часу, коли Ярмоленко може зіграти в офіційній ігрі за "Вест Хем". У попередньому матчі проти "Манчестер Сіті" гравець опинився поза заявкою на гру. Попри те, що офіційний твіттер команди вніс його в заявку.
До слова: Ярмоленко потрапив у склад збірної України на матчі проти Литви та Нігерії
Варто нагадати, що Ярмоленко не грав за "Вест Хем" з 20 жовтня 2018 року, коли він отримав травму. Тож він встиг зіграти за "молотобійців" лише у 9 матчах, за які забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Матч "Брайтон" – "Вест Хем" відбудеться у суботу, 17 серпня. Початок зустрічі о 17:00.
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