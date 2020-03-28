Ярмоленко потрапив в епіцентр коронавірусу: у 8 гравців "Вест Хема" симптоми небезпечної хвороби

Гравців англійського "Вест Хема" відправили на самоізоляцію. У декого виявили симптоми коронавірусу.

Інформацію про виявлені симптоми у восьми гравців клубу озвучила віцеголова правління "Вест Хема" Каррен Брейді у своїй колонці на The Sun.

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За її словами, всі вони були самоізольовані одразу після цього.

"Хоча я з полегшенням заявляю, що всі вони проявляють легкі симптоми. Гравці, як і їхні сім'ї, почувають себе добре", – написала Брейді.

Вона не озвучила імена футболістів, в кого виявили симптоми COVID-19. Тож не відомо, чи є в цьому переліку півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко.

На офіційному сайті "Вест Хема" теж немає інформації про інфікованих футболістів.

Станом на 28 березня в Великобританії виявлено понад 17 тисяч випадків зараження коронавірусом.

1019 людей померло від COVID-19.

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