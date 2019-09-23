Ярмоленко прокоментував свій гол у ворота "Манчестер Юнайтед"

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / whufc.com

Український півзахисник Андрій Ярмоленко забив у ворота "Манчестер Юнайтед". А його команда у підсумку перемогла 2:0.

Це варто побачити: Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед"

Після перемоги Ярмоленко прокоментував цей гол.

"Щотижня ми наполегливо працюємо задля таких днів. Це був дивовижний день для нас, для наших шанувальників. Ми грали добре. Ми захищалися як команда. Ми атакували як команда. І це дало хороший результат. Феліпе дав мені чудовий пас, і я просто намагався влучити. Моя робота – забивати голи, віддавати передачі. І ти повинен бути спокійним, коли ти потрапляєш у цю позицію, будь то удар чи віддати пас партнеру, який в кращій ситуації", – заявив після матчу Ярмоленко.

При цьому гравець відзначив, що він поки не перебуває у найкращій фізичній формі.

"Я ще не на 100% відновився. Але з кожною грою я відчуваю себе все краще і краще. Я сподіваюся, що і в наступній грі я буду грати краще", – підсумував Ярмоленко.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Вест Хем Андрій Ярмоленко Манчестер Юнайтед
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