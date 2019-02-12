Ярмоленко розповів про своє відновлення після важкої травми
Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми ахіллового сухожилля, отриманої в жовтні 2018 року.
Андрій Ярмоленко в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів про своє відновлення і плани на майбутнє.
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"Як професійний футболіст, ти повинен розуміти, що іноді трапляються травми. І ти повинен бути готовий до них", – сказав Андрій.
Звичайно, непросто бути без футболу, адже я люблю цю гру, але таке буває. Я повинен фокусуватися на відновленні, і все мені в цьому допомагає – сім'я, товариші по команді і персонал клубу. Ми всі – одна велика сім'я, і це дійсно допомагає. Зараз я сконцентрований тільки на своєму відновленні, бо хочу повернутися скоро.
Що трапилося з Андрієм Ярмоленком
- У жовтні 2018 року, в першому таймі матчу з "Тоттенхемом" (0:1) Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу, після чого був змушений покинути поле на ношах.
- За результатами обстеження стало відомо, що гравець порвав ахіллове сухожилля. У понеділок, 22 жовтня, йому зробили операцію в одній з лікарень Лондона.
- Керівник медичної служби англійського "Вест Хема" Річард Коллінг розповів, що відновлення українського футболіста займе не менше 6 місяців.