Ярмоленко розповів про своє відновлення після важкої травми

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми ахіллового сухожилля, отриманої в жовтні 2018 року.

Андрій Ярмоленко в інтерв'ю офіційному сайту клубу розповів про своє відновлення і плани на майбутнє.

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"Як професійний футболіст, ти повинен розуміти, що іноді трапляються травми. І ти повинен бути готовий до них", – сказав Андрій.

Звичайно, непросто бути без футболу, адже я люблю цю гру, але таке буває. Я повинен фокусуватися на відновленні, і все мені в цьому допомагає – сім'я, товариші по команді і персонал клубу. Ми всі – одна велика сім'я, і це дійсно допомагає. Зараз я сконцентрований тільки на своєму відновленні, бо хочу повернутися скоро.

Що трапилося з Андрієм Ярмоленком

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Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко
Джерело: 24 Канал
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