Ярмоленко та Зінченко зіграли один проти одного в Китаї

Англійські команди "Манчестер Сіті" та "Вест Хем" зійшлися у півфіналі турніру Premier League Asia Trophy-2019. На турнірі, який відбувається у Китаї, перемогу вдалося здобути "Манчестер Сіті".

Манчестер Сіти – Вест Хем 4:1

Голи: Сільва, 33, Нмеча, 36 (пен.), Стерлінг, 59, 72 – Нобл, 26 (пен.)

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Клуб Олександра Зінченка легко переміг "молотобійців", хоча саме "Вест Хем" відкрив рахунок. На 26 хвилині з пенальті відзначився Нобл.

Проте в середині тайму футболісти "Манчестер Сіті" зуміли забити два голи. Зрівняв рахунок Давід Сілва, а вивів "містян" вперед Нмеча.

По перерві на полі з'явилися українські футболісти. На 46 хвилині у "Вест Хемі" Ярмоленко замінив Андерсона. На 59-й хвилині "містяни" закріпили свою перевагу. Стерлінг реалізував вихід віч-на-віч.

Олександр Зінченко вийшов на поле на 62-й хвилині. Олександр традиційно грав на лівому фланзі оборони. Через 10 хвилин після виходу Олександра його клуб забив четвертий гол. Дубль оформив Стерлінг.

На 75 хвилині міг відзначитися Ярмоленко. Андрій першим був на добиванні після штрафного, але влучив у стійку. Зрештою, українським гравцям не вдалося відзначитися результативними діями в матчі.

FULL TIME | A dominant opening display in China from the boys as they come from behind to defeat @WestHamUtd and book their place in the #PLAsiaTrophy Final against @Wolves!



4-1



#mancity pic.twitter.com/DEjUo7fzx3 — Manchester City (@ManCity) 17 июля 2019 г.

Свої шанси обидва українці ще матимуть. "Сіті" у фіналі зіграє проти "Вулверхемптона". У свою чергу "Вест Хем" у матчі за третє місце поміряється силами з "Ньюкаслом".