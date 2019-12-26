Ярмоленко травмувався та пропустить важливі матчі "Вест Хема"

Український півзахисник Андрій Ярмоленко отримав ушкодження. Він не зіграє у важкий період для "Вест Хема", коли команда за три тижні проведе одразу п'ять матчів.

В Ярмоленка пошкодження привідного м'яза стегна, відтак футболіст пропустить від трьох до чотирьох тижнів, пише zbirna.com.

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Саме на цей період в Англії припадає Boxing Day, коли команди проводять матчі кожні три-чотири дні. За цей час "Вест Хем" зіграє п'ять матчів чемпіонату Англії – проти "Крістал Пелас" (26 грудня), "Лестера" (28 грудня), "Борнмута" (1 січня), "Шеффілд Юнайтед" (10 січня) та "Евертона" (18 січня), а також у Кубку Англії проти "Гілленгема" (5 січня). Тож навряд чи Ярмоленко допоможе "молотобійцям".

У нинішньому сезоні Ярмоленко провів 15 поєдинків за "Вест Хем", забивши 3 голи і зробивши одну результативну передачу. Команда Пеллегріні перебуває на 16-му місці турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 19 очок після 17 зіграних турів.