Ярмоленко відновився від травми і тренується з командою, – тренер "Вест Хема"
Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відновився після травми. І вже повноцінно тренується з "Вест Хемом".
Відповідну інформацію озвучив головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні.
"Ярмоленко вже тренується разом з рештою команди. Він не зможе зіграти в цьому сезоні, але працює на 100%", – йдеться в заяві Пеллегріні.
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"Вест Хему" у цьому сезоні залишилося зіграти лише один матч. У неділю, 12 травня, "молотобійці" на виїзді зіграють проти "Вотфорда"
Нагадаємо, Андрій Ярмоленко через травму ахіллового сухожилля не грає з жовтня минулого року. При цьому півзахисник отримав виклик на матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня відповідно.
Джерело: 24 канал
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