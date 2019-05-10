Ярмоленко відновився від травми і тренується з командою, – тренер "Вест Хема"

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко відновився після травми. І вже повноцінно тренується з "Вест Хемом".

Відповідну інформацію озвучив головний тренер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні.

"Ярмоленко вже тренується разом з рештою команди. Він не зможе зіграти в цьому сезоні, але працює на 100%", – йдеться в заяві Пеллегріні.

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"Вест Хему" у цьому сезоні залишилося зіграти лише один матч. У неділю, 12 травня, "молотобійці" на виїзді зіграють проти "Вотфорда"

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко через травму ахіллового сухожилля не грає з жовтня минулого року. При цьому півзахисник отримав виклик на матчі збірної України проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня відповідно.

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Теги: Новини Спорту Андрій Ярмоленко Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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