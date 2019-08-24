Ярмоленко вийде у стартовому складі "Вест Хема" на матч АПЛ

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український півзахисник Андрій Ярмоленко вперше вийде у стартовому складі "Вест Хема" у чемпіонаті Англії. Його команда на виїзді зіграє проти "Вотфорда".

Ярмоленко займе звичну позицію на правому фланзі півзахисту. Це вперше цього сезону гравець зіграє в основному складі команди з перших хвилин.

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Варто нагадати, що Ярмоленко пропустив першим матч АПЛ проти "МанСіті", Його команда зазнала домашньої розгромної поразки 0:5. Після цього він вийшов на заміну у другому матчі проти "Брайтона". Але за 14 хвилин так і не допоміг команді здобути перемогу – нічия 1:1. Тож тепер українець розпочне матч у старті.

Варто нагадати, що Ярмоленко у минулому сезоні зіграв за "Вест Хем" лише у дев'яти матчах, у яких забив два голи. У грі за "молотобійців" проти "Тоттенхема" 20 жовтня 2018 року він отримав травму. Тож пропустив кінцівку сезону.

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Теги: Спорт Андрій Ярмоленко Вест Хем Футбол
Джерело: 24 канал
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