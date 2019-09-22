Ярмоленко вийде в стартовому складі "Вест Хема" на матч з "Манчестер Юнайтед"

Український футболіст Андрій Ярмоленко в чергове вийде у стартовому складі "Вест Хема" в рамках чемпіонату Англії. Лондонці вдома приймають "Манчестер Юнайтед" в рамках 6 туру АПЛ.

Наставник "молотобійців" Мануель Пеллегріні знову довірив місце в складі Андрію Ярмоленку.

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Для Андрія це вже п'ятий матч за "Вест Хем" у новому сезоні. Ярмоленко вже встиг забити навіть один гол.

Матч "Вест Хем" – "Манчестер Юнайтед" у неділю, 22 вересня, розпочнеться о 16:00. Переглянути його можна на телеканалі Setanta.

На цей момент "Манчестер Юнайтед" у турнірній таблиці на шостому місці. "Вест Хем" посідає 11-у сходинку.

Огляд матчу "Вест Хем" – "Манчестер Юнайтед" – на сайті Спорт24.