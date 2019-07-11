Ярмоленко вийшов на поле вперше за дев'ять місяців: відео

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

29-річний український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко взяв участь в товариському матчі з "Альтахом".

Українець з'явився на заміну після перерви. Матч завершився мінімальною перемогою "молотобойців" з рахунком 2:3.

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"Кілька хороших перших торкань від Ярмо!", – прокоментував гру Андрія офіційний Twitter "Вест Хема".

 

Наступний матч Вест Хем зіграє 17 липня проти "Манчестер Сіті" – маємо шанс побачити українську дуель Ярмоленко-Зінченко.

Раніше "Вест Хем" повідомив, що Ярмоленко змінив ігровий номер. Тепер гравець збірної України виступатиме під сьомим номером.

У дебютному сезоні в Англії Ярмоленко встиг зіграти тільки 9 матчів, в яких забив два голи й віддав одну результативну передачу. Через розрив ахіллового сухожилля Андрій пропустив майже весь минулий сезон. Тепер же Ярмоленко видужав і готується з командою до нового сезону.

Відеоогляд матчу Вест Хем – Альтахом

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
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