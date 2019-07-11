Ярмоленко вийшов на поле вперше за дев'ять місяців: відео

29-річний український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко взяв участь в товариському матчі з "Альтахом".

Українець з'явився на заміну після перерви. Матч завершився мінімальною перемогою "молотобойців" з рахунком 2:3.

Читайте також: Ярмоленко рівно рік у "Вест Хемі": англійський клуб випустив щирий ролик про українця (відео)

"Кілька хороших перших торкань від Ярмо!", – прокоментував гру Андрія офіційний Twitter "Вест Хема".

Наступний матч Вест Хем зіграє 17 липня проти "Манчестер Сіті" – маємо шанс побачити українську дуель Ярмоленко-Зінченко.

Раніше "Вест Хем" повідомив, що Ярмоленко змінив ігровий номер. Тепер гравець збірної України виступатиме під сьомим номером.

У дебютному сезоні в Англії Ярмоленко встиг зіграти тільки 9 матчів, в яких забив два голи й віддав одну результативну передачу. Через розрив ахіллового сухожилля Андрій пропустив майже весь минулий сезон. Тепер же Ярмоленко видужав і готується з командою до нового сезону.

Відеоогляд матчу Вест Хем – Альтахом