Ярмоленко вийшов на поле вперше за дев'ять місяців: відео
29-річний український вінгер "Вест Хема" Андрій Ярмоленко взяв участь в товариському матчі з "Альтахом".
Українець з'явився на заміну після перерви. Матч завершився мінімальною перемогою "молотобойців" з рахунком 2:3.
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"Кілька хороших перших торкань від Ярмо!", – прокоментував гру Андрія офіційний Twitter "Вест Хема".
Наступний матч Вест Хем зіграє 17 липня проти "Манчестер Сіті" – маємо шанс побачити українську дуель Ярмоленко-Зінченко.
Раніше "Вест Хем" повідомив, що Ярмоленко змінив ігровий номер. Тепер гравець збірної України виступатиме під сьомим номером.
У дебютному сезоні в Англії Ярмоленко встиг зіграти тільки 9 матчів, в яких забив два голи й віддав одну результативну передачу. Через розрив ахіллового сухожилля Андрій пропустив майже весь минулий сезон. Тепер же Ярмоленко видужав і готується з командою до нового сезону.
Відеоогляд матчу Вест Хем – Альтахом