Ярмоленко вперше зіграв в офіційному матчі за "Вест Хем" з жовтня минулого року

65 Читать новость на русском
Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Український футболіст Андрій Ярмоленко нарешті повернувся на футбольне поле в офіційному матчі. Андрій з'явився у матчі "Вест Хема" проти "Брайтона".

Андрій вперше потрапив у заявку "молотобійців" на матч з 20 жовтня 2018 го, коли він отримав травму в поєдинку проти "Тоттенхема".

До слова: Ярмоленко потрапив у склад збірної України на матчі проти Литви та Нігерії

Ярмоленко у матчі проти "Брайтона" вийшов на заміну в другому таймі. На 77 хвилині український футболіст замінив Пабло Форналса.

До травми українець встиг зіграти за "молотобійців" лише у 9 матчах, за які забив два голи та віддав одну результативну передачу.

У матчі проти "Брайтона" Ярмоленко не зміг допомогти партнерам вирвати перемогу. Команди розійшлися миром (1:1), хоча саме лондонці перемагали. Наступний матч "Вест Хем" зіграє проти "Вотфорда".

blog_ava
Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
сьогодні
14327
Теги: Спорт Футбол Андрій Ярмоленко Вест Хем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)
сьогодні 15:39 Риболовля і катання на човні: як Ломаченко готується до бою з Кемпбеллом (відео)
496
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12783
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 13:25 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7684
День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
сьогодні 15:20 День в історії: 50 років перемоги "Карпат" в Кубку СРСР
202
"Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео
сьогодні 10:09 "Баварія" неочікувано зіграла внічию з "Гертою", Левандовскі оформив дубль: відео
304
Новини
Більше новин
Залиште відгук