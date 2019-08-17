Ярмоленко вперше зіграв в офіційному матчі за "Вест Хем" з жовтня минулого року
Український футболіст Андрій Ярмоленко нарешті повернувся на футбольне поле в офіційному матчі. Андрій з'явився у матчі "Вест Хема" проти "Брайтона".
Андрій вперше потрапив у заявку "молотобійців" на матч з 20 жовтня 2018 го, коли він отримав травму в поєдинку проти "Тоттенхема".
До слова: Ярмоленко потрапив у склад збірної України на матчі проти Литви та Нігерії
Ярмоленко у матчі проти "Брайтона" вийшов на заміну в другому таймі. На 77 хвилині український футболіст замінив Пабло Форналса.
До травми українець встиг зіграти за "молотобійців" лише у 9 матчах, за які забив два голи та віддав одну результативну передачу.
У матчі проти "Брайтона" Ярмоленко не зміг допомогти партнерам вирвати перемогу. Команди розійшлися миром (1:1), хоча саме лондонці перемагали. Наступний матч "Вест Хем" зіграє проти "Вотфорда".
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