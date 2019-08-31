Ярмоленко забив ефектний гол за "Вест Хем" у новому сезоні: відео

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Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко

Український нападник Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем". У четвертому турі АПЛ Андрій засмутив "Норвіч".

На 56 хвилині Андрій намагався продертися у штрафний "Норвіча" своїм флангом.

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Спроба Ярмоленка увінчалася красивим голом, який закріпив перевагу "Вест Хема".

Відео голу Ярмоленка

Ярмоленко у минулому сезоні зіграв за "Вест Хем" лише у дев'яти матчах, у яких забив два голи. У грі за "молотобійців" проти "Тоттенхема" 20 жовтня 2018 року він отримав травму. Тож пропустив кінцівку сезону.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Андрій Ярмоленко
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