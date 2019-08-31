Ярмоленко забив ефектний гол за "Вест Хем" у новому сезоні: відео
Український нападник Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Вест Хем". У четвертому турі АПЛ Андрій засмутив "Норвіч".
На 56 хвилині Андрій намагався продертися у штрафний "Норвіча" своїм флангом.
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Спроба Ярмоленка увінчалася красивим голом, який закріпив перевагу "Вест Хема".
Відео голу Ярмоленка
Ярмоленко у минулому сезоні зіграв за "Вест Хем" лише у дев'яти матчах, у яких забив два голи. У грі за "молотобійців" проти "Тоттенхема" 20 жовтня 2018 року він отримав травму. Тож пропустив кінцівку сезону.
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