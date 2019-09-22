Ярмоленко забив "Манчестер Юнайтед": яким ще топ-клубам забивав українець

У матчі шостого туру англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" на своєму полі переграв "Манчестер Юнайтед". Перший гол в грі забив український півзахисник господарів Андрій Ярмоленко.

Для українця цей м'яч став другим в нинішньому сезоні після тривалої травми. Пропонуємо пригадати, яким ще топ-клубам забивав Ярмоленко.

Дивіться цей шедевр: Гол Ярмоленка допоміг "Вест Хему" перемогти "Манчестер Юнайтед": відео

"Тоттенхем" – "Боруссія" Д 3:1, Ліга чемпіонів

У матчі з "Тоттенхемом" Ярмоленко дебютував за дортмундців у Лізі чемпіонів і одразу забив гол. Обігравшись з Кагавою Ярмоленко чудовим ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок. Пущений з лівої м'яч відправився точно в дальню дев'ятку, і кидок Льоріса був абсолютно даремним.

"Баварія" – "Боруссія" Д 2:1, Кубок Німеччини

Під кінець матчу "Боруссія" програвала з рахунком 2:0. Але Андрій зміг хоча б розмочити рахунок у матчі. Кагава, отримавши м'яч від Шмельцера, покрутився на лівому куті штрафного і видав повз Кімміха хорошу подачу на Ярмоленка. Андрій, за яким знову не встиг Алаба, з гострого кута потужно пробив головою. Воротар "Баварії" зумів зачепити м'яч, але лише підправив його рух в сітку.

"Динамо" – "Бешикташ" 6:0, Ліга чемпіонів

У поєдинку Ліги чемпіонів з "Бешикташем", незважаючи на погодні умови в Києві, "Динамо" змогло вирватися вперед і забити відразу 6 голів. Ярмоленко реалізував пенальті і зробив рахунок 2:0.

"Порту" – "Динамо" 0:2, Ліга чемпіонів

Пенальті Андрія Ярмоленка у цьому матчі допомогло здолати "Порту", яке до поєдинку з киянами мало 16-матчеву безпрограшну серію. Ярмоленко пробив з одинадцяти метрів холоднокровно. Андрій помітив, що Касільяс вгадує напрямок і коли воротар упав у кут, вдарив на силу по центру воріт.

І ось тепер у послужний список голів топ-клубам Андрій сміливо може записати гол у ворота "Манчестер Юнайтед".