Ярмоленко залишився без головного тренера у "Вест Хемі" – клуб готує нове призначення

Англійський "Вест Хем", за який з липня 2018 року виступає українець Андрій Ярмоленко, розлучився з головним тренером Мануелем Пеллегріні.

Сталося це після поразки "Вест Хема" в домашньому матчі 20-го туру АПЛ з "Лестером" з рахунком 1:2, повідомляє прес-служба клубу.

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Пеллегріні тренував Вест Хем з літа 2018 року, в першому сезоні під його керівництвом команда посіла десяте місце в чемпіонаті Англії.

Ймовірно, новим головним тренером "Вест Хема" стане Девід Моєс, який вже працював з "молотобойцями" в сезоні 2017/18.

"Вест Хем", в складі якого виступає український вінгер Андрій Ярмоленко, на сьогоднішній день займає 17 місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. "Молотобойці" випереджають "Астон Віллу", яка знаходиться в зоні вильоту, всього на одне очко. У наступному турі чемпіонату лондонці зіграють з "Борнмутом".