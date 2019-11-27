Ярмоленко зіграв Санта-Клауса в різдвяному ролику "Вест Хема": миле відео

Півзахисник лондонського "Вест Хема" і національної збірної України Андрій Ярмоленко знявся в душевному різдвяному відео своєї команди.

За допомогою ролика прес-служба "молотобійців" нагадує уболівальникам, що вони можуть придбати товари з фірмовою атрибутикою клубу напередодні Різдва.

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Андрій Ярмоленко знявся у різдвяному ролику "Вест Хема": дивіться відео



"Вест Хем" після 13-ти турів має 13 очок і посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Український футболіст взяв участь у 12 матчах за клуб, в яких забив 3 м’ячі.

У наступному турі команда Андрія Ярмоленка зіграє на виїзді з "Челсі". Поєдинок відбудеться 30 листопада.