Ярмоленко зіграв Санта-Клауса в різдвяному ролику "Вест Хема": миле відео
Півзахисник лондонського "Вест Хема" і національної збірної України Андрій Ярмоленко знявся в душевному різдвяному відео своєї команди.
За допомогою ролика прес-служба "молотобійців" нагадує уболівальникам, що вони можуть придбати товари з фірмовою атрибутикою клубу напередодні Різдва.
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Андрій Ярмоленко знявся у різдвяному ролику "Вест Хема": дивіться відео
"Вест Хем" після 13-ти турів має 13 очок і посідає 16 місце в турнірній таблиці АПЛ. Український футболіст взяв участь у 12 матчах за клуб, в яких забив 3 м’ячі.
У наступному турі команда Андрія Ярмоленка зіграє на виїзді з "Челсі". Поєдинок відбудеться 30 листопада.
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