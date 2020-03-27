24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Ярмоленко, Зінченко та гравці "Динамо" зіграють в CS:GO: все заради боротьби з коронавірусом

-

Поки професійний спорт пішов на карантин з усім світом, самі спортсмени пішли в кіберспорт.

Саме онлайн спортсмени вирішили провести кібертурнір з CS:GO. І в такий спосіб боротися з коронавірусом.

Водночас 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА

Одним з перших до участі в турнірі зголосився півзахисник збірної України ат англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome @yarmolenkoandrey #westrikecorona #stayhome #staysafe

Допис, поширений We strike Corona (@westrikecorona)

Згодом підтвердив участь у турнірі We strike corona гравець турецького "Різеспор" Микола Морозюк. А також нападник угорського "Ференцвароша" Олександр Зубков.

До слова Футболісти УПЛ зіграють проти блогерів та зірок шоу-бізнесу в FIFA20

Також серед учасників гравці "Динамо" – Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов та орендований "Слованом" Ахмед Алібеков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome! DK TEAM joined us! #westrikecorona #stayhome #staysafe

Допис, поширений We strike Corona (@westrikecorona)

Приєднався до гравців і Олександр Зінченко. При цьому організатори пообіцяли, що в нього буде своя команда.

До слова Зінченко будує кар'єру кіберспортсмена – наречена футболіста

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welcome ZINA TEAM! @zinchenko_96 joined us! #westrikecorona #stayhome #staysafe

Допис, поширений We strike Corona (@westrikecorona)

Серед інших учасників – професійний гравець в Dota 2 Олександр Дашкевич (XBOCT), а також блогер та репер Kyivstoner.

Коли саме відбудеться турнір – стане відомо згодом. Трансляція відбуватиметься в Twitch. Усі отримані кошти організатори пообіцяли перерахувати благодійним організаціям, які борються з коронавірусом.

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Техно Кіберспорт Олександр Зінченко Динамо Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 10:08 Ще один професійний боксер захворів на коронавірус
Бокс 287
сьогодні , 11:48 Зінченко будує кар'єру кіберспортсмена – наречена футболіста
Футбол 328
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 26 березня: Україна закриває кордони, у світі понад 500 000 інфікованих
Новини України 39284
сьогодні , 11:38 22-річний футболіст "Аяксу" Абдельхакім Нурі вийшов з коми через майже 3 роки
Футбол 663
сьогодні , 06:40 Боляче буде найбіднішим верствам населення, – Фурса про дефолт в Україні
Новини України 15861
сьогодні , 08:41 Воротар "Шахтаря" П'ятов став амбасадором спортивного банку
Футбол 386
сьогодні , 06:48 Україна закриває кордони: все, що потрібно знати
Статті 11107
сьогодні , 10:47 Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео
Інші види спорту 467
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:00 Найкращій каратистці планети Анжеліці Терлюзі – 28: яскраві перемоги українки
Софія Кулай
26 березня 15:26 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
25 березня 18:50 5 правил поведінки, які допоможуть подолати коронавірус: поради від ВООЗ та ФІФА
Ігор Саджениця
сьогодні 10:47 Дарія Білодід показала, як займається вдома для підтримки ідеальної форми: відео
Ігор Саджениця
26 березня 19:20 Маліновський отримав розкішний подарунок від "Аталанти" на час карантину: фото
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук