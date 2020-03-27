Ярмоленко, Зінченко та гравці "Динамо" зіграють в CS:GO: все заради боротьби з коронавірусом

Поки професійний спорт пішов на карантин з усім світом, самі спортсмени пішли в кіберспорт.

Саме онлайн спортсмени вирішили провести кібертурнір з CS:GO. І в такий спосіб боротися з коронавірусом.

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Одним з перших до участі в турнірі зголосився півзахисник збірної України ат англійського "Вест Хема" Андрій Ярмоленко.

Згодом підтвердив участь у турнірі We strike corona гравець турецького "Різеспор" Микола Морозюк. А також нападник угорського "Ференцвароша" Олександр Зубков.

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Також серед учасників гравці "Динамо" – Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Микита Бурда, Артем Шабанов та орендований "Слованом" Ахмед Алібеков.

Приєднався до гравців і Олександр Зінченко. При цьому організатори пообіцяли, що в нього буде своя команда.

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Серед інших учасників – професійний гравець в Dota 2 Олександр Дашкевич (XBOCT), а також блогер та репер Kyivstoner.

Коли саме відбудеться турнір – стане відомо згодом. Трансляція відбуватиметься в Twitch. Усі отримані кошти організатори пообіцяли перерахувати благодійним організаціям, які борються з коронавірусом.

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