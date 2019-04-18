Ярослав Ракіцький вдруге став батьком: миле фото

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Ярослав Ракіцький з дружиною та дитиною
Ярослав Ракіцький з дружиною та дитиною

Український захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракіцький вдруге став батьком. Його дружина Ольга народила сина в одному з пологових будинків Санкт-Петербурга.

Екс-гравець "Шахтаря" поділився фотографією на своїй сторінці в Instagram.

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"Я найщасливіший! Дякую кохана! Дякую за сина! Я вас дуже сильно люблю", – написав Ярослав.

"Ми найщасливіші зараз! Синочку! Ласкаво просимо в нашу люблячу сім'ю! Ласкаво просимо в це прекрасне життя", – написала мати хлопчика.

Також до привітань приєдналися Олександр Зінченко, Євген Коноплянка, Денис Бойко, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуніор Мораес, Даріо Срна, Іван Ордець та інші.

Нагадаємо, що у пари вже є одна дитина. 23 квітня 2017 року у них народилася донька Ярослава.

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Теги: Спорт Футбол Ярослав Ракіцький
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