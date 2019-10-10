Ястремська без проблем пробилася у чвертьфінал турніру в Китаї

Друга ракетка України Даяна Ястремська виступить у чвертьфіналі турнір у китайському Тяньцзіні. На стадії 1/8 фіналу вона обіграла господарку турніру Шуай Пен.

Матч для Ястремської виявився не надто важким. Вона доволі впевнено виграла обидва сети, витративши на гру 71 хвилину. При цьому вона виграла сім геймів поспіль.

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У першому сеті після рахунку 2:1 на користь суперниці, Ястремська виграла свою подачу та двічі оформила брейк-пойнт, вигравши сет. Другий сет вона теж розпочала з брейку, але у четвертому геймі дозволила суперниці теж оформити брейк. Та згодом українка ще раз взяла подачу суперниці та довела матч до перемоги

Даяна Ястремська – Шуай Пен 2:0 (6:2, 6:4)

У чвертьфіналі турніру Ястремська зіграє проти Вероніки Кудерметової.