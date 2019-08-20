Ястремська через трагедію в сім'ї Анісімової отримала шанс на US Open

Друга ракетка України Даяна Ястремська вперше у своїй професійні кар'єрі буде сіяною на турнірі Великого шолома US Open 2019. Даяна отримає 32-й номер посіву на US Open.

Ястремська піднялася на одну позицію в посіві через зняття з US Open американки Аманди Анісімової (№24).

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Американська тенісистка пропустить Відкритий чемпіонат США. Причиною такого рішення стала раптова смерть її батька і тренера Костянтина Анісімова.

Те, що Даяна буде сіяною підвищить її шанси на US Open. Як відомо, сіяні тенісистки два перших кола грають з несіяними спортсменками.

Поки найкращий виступ Даяни на кортах US Open – 1-й раунд у 2018 році. Найкращий виступ українки на турнірах Великого шолома – 1/8 фіналу на Вімблдоні у 2019 році.

Завчасно покинув US Open Сергій Стаховський. Українець програв у першому колі кваліфікації. Зачохлила ракетку й Ангеліна Калініна.

US Open розпочнеться 26-го серпня.