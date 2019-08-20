Ястремська через трагедію в сім'ї Анісімової отримала шанс на US Open

142 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Друга ракетка України Даяна Ястремська вперше у своїй професійні кар'єрі буде сіяною на турнірі Великого шолома US Open 2019. Даяна отримає 32-й номер посіву на US Open.

Ястремська піднялася на одну позицію в посіві через зняття з US Open американки Аманди Анісімової (№24).

Дивіться також: Тенісист Кірйос потрапив у черговий скандал: розтрощив ракетки й плюнув у сторону судді (відео)

Американська тенісистка пропустить Відкритий чемпіонат США. Причиною такого рішення стала раптова смерть її батька і тренера Костянтина Анісімова.

Те, що Даяна буде сіяною підвищить її шанси на US Open. Як відомо, сіяні тенісистки два перших кола грають з несіяними спортсменками.

Поки найкращий виступ Даяни на кортах US Open – 1-й раунд у 2018 році. Найкращий виступ українки на турнірах Великого шолома – 1/8 фіналу на Вімблдоні у 2019 році.

Завчасно покинув US Open Сергій Стаховський. Українець програв у першому колі кваліфікації. Зачохлила ракетку й Ангеліна Калініна.

US Open розпочнеться 26-го серпня.

blog_ava
Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
сьогодні
22138
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс US Open Даяна Ястремська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кубок України: результати матчів 20 серпня
сьогодні 19:12 Кубок України: результати матчів 20 серпня
336
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12952
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8016
23-річний чемпіон Європи з України змінив спорт на цирк: фото та відео
сьогодні 18:57 23-річний чемпіон Європи з України змінив спорт на цирк: фото та відео
661
Усик розпочав спаринги перед дебютом в суперважкій вазі: відео
сьогодні 17:08 Усик розпочав спаринги перед дебютом в суперважкій вазі: відео
453
Новини
Більше новин
Залиште відгук