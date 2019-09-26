Ястремська доповнила сенсаційну перемогу найкращим ударом дня на турнірі в Ухані: відео
Друга ракетка України Даяна Ястремська виграла матч третього кола на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.
У третьому колі українка у двох сетах розібралася з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії.
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У четвертому геймі другого сету українці вдався фантастичний крос з форхенда.
З наступного тижня Даяна може покращити позицію в особистому рейтингу WTA. Наразі українка на 27-й позиції, але з наступного тижня може піднятися на 2 місця.
У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти Петри Квітової. В іншому чвертьфіналі зіграє українка Еліна Світоліна.
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