Ястремська доповнила сенсаційну перемогу найкращим ударом дня на турнірі в Ухані: відео

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Друга ракетка України Даяна Ястремська виграла матч третього кола на турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.

У третьому колі українка у двох сетах розібралася з другою ракеткою світу Кароліною Плішковою з Чехії.

Знай наших! Ястремська підкорила відразу два досягнення, перемігши титуловану Плішкову

У четвертому геймі другого сету українці вдався фантастичний крос з форхенда.

З наступного тижня Даяна може покращити позицію в особистому рейтингу WTA. Наразі українка на 27-й позиції, але з наступного тижня може піднятися на 2 місця.

У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти Петри Квітової. В іншому чвертьфіналі зіграє українка Еліна Світоліна.

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська Новини Спорту
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