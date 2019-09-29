Ястремська легко перемогла Гарсію в першому раунді турніру WTA в Пекіні

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Даяна Ястремська успішно стартувала на турнірі China Open в Пекіні, без проблем здолавши в першому раунді француженку Каролін Гарсію.

Матч тривав всього 55 хвилин. Ястремська віддала Гарсії лише два гейми, при цьому сама реалізувала по три брейка в кожному із сетів.

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Ястремська оформила свою другу перемогу в основній сітці турнірів Premier Mandatory в кар'єрі. У цьому сезоні Даяна виграла матч на змаганнях в Маямі, а на кортах в Мадриді і Індіан-Уеллс зачохлила ракетку після першого кола основи.

У минулому році Ястремська дебютувала на турнірах Premier Mandatory якраз на змаганнях в Пекіні, де пройшла кваліфікацію і програла на старті в основній сітці.

Каролін Гарсія – Даяна Ястремська 0:2 (1:6, 1:6)

У наступному раунді турніру 19-річна українка зустрінеться з восьмою сіяною Кікі Бертенс. У Пекіні Ястремська виступає під керівництвом ізраїльського тренера Яна Похтера.

Також розпочне свої виступи на турнірі і Еліна Світоліна, її суперницею буде Анастасія Севастова з Латвії.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Даяна Ястремська
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