Ястремська може покинути розташування збірної України після перемоги на Кубку Федерації

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

Даяна Ястремська прокоментувала перемогу над Юханною Ларссон у матчі протистояння Україна – Швеція в рамках Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації.

Після матчу українка зізналася, що травма ноги, отримана в фінальному матчі проти Айли Томлянович на турнірі в Хуахіні все ще її турбує.

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Також Ястремська не впевнена, що зіграє в наступних матчах Кубка Федерації.

Юганна Ларссон в основному труднощі мені не створювала. Я робила їх собі сама. Через те, що я була втомлена фізично, мені було важко витримувати довгі розіграші, але я намагалася максимально викладатися на вирішальних довгих, тому що вони були ключовими. Поки не знаю, чи гратиму наступні матчі, тому не дивилася, хто у них в командах. За станом здоров'я я втомлена. З ногою все ще є проблеми, вона так само болить. Ми її перемотуємо, я приймаю знеболювальні,
– сказала Ястремська.

24 канал писав, що збірна України програла Швеції на Кубку Федерації. У вирішальному протистоянні Надія Кіченок у парі з Мартою Костюк поступилися шведкам.

До слова, 7 лютого українки зіграють проти збірної Болгарії, а 8 лютого – з тенісистками Естонії.

Поточна переможна серія Даяни Ястремської у всіх турнірах становить шість матчів. Всього в 2019 році на рахунку 18-річної українки 11 перемог при 3 поразках.

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
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