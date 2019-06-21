Ястремська на класі пробилася у фінал кваліфікації турніру WTA в Істборні

4 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українка Даяна Ястремська успішно стартувала у кваліфікації турніру Nature Valley International в Істборні (Велика Британія).

У першому матчі вона обіграла британку Фрею Крісті (№ 533 WTA) – 6:0, 7:6 (7:5).

Читайте також: Українка Калініна розгромила росіянку на тенісному турнірі в Чехії

Перший сет Ястремська виграла всього за 18 хвилин – Даяна реалізувала 3 з 5 брейк-поінтів і не допустила жодної критичної ситуації в геймах на своїй подачі.

У другій партії Ястремська швидко повела 3:0, але в середині сету Даяна перестала надійно грати свою подачу, чим Крісті відразу скористалася. Британка видала свій ривок і зрівняла рахунок у сеті (4:4). Українка не стала ускладнювати ситуацію і на тайбрейку все-таки добила місцеву тенісистку.

У матчі за вихід в основну сітку Даяна зустрінеться проти Тімеї Бачинські (№97 WTA) або Вікторії Голубич (№82 WTA).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Похорон 11-річної Дарії Лук'яненко в Іванівці: фото 18+
сьогодні
7946
Теги: Даяна Ястремська Спорт Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День в історії – 16 років тому відбувся знаменитий бій Віталій Кличко – Леннокс Льюїс: відео
сьогодні 13:12 День в історії – 16 років тому відбувся знаменитий бій Віталій Кличко – Леннокс Льюїс: відео
1721
Трансфери команд УПЛ: онлайн
20 червня 14:30 Трансфери команд УПЛ: онлайн
1131
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
20 червня 18:15 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
461
Відбувся драфт НБА-2019, під першим номером вибрали Зайона Вільямсона
сьогодні 11:33 Відбувся драфт НБА-2019, під першим номером вибрали Зайона Вільямсона
139
Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
20 червня 19:37 Як змінилася вартість гравців збірної України U-20, які стали чемпіонами світу
2842
Новини
Більше новин
Залиште відгук