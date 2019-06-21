Ястремська на класі пробилася у фінал кваліфікації турніру WTA в Істборні

Українка Даяна Ястремська успішно стартувала у кваліфікації турніру Nature Valley International в Істборні (Велика Британія).

У першому матчі вона обіграла британку Фрею Крісті (№ 533 WTA) – 6:0, 7:6 (7:5).

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Перший сет Ястремська виграла всього за 18 хвилин – Даяна реалізувала 3 з 5 брейк-поінтів і не допустила жодної критичної ситуації в геймах на своїй подачі.

У другій партії Ястремська швидко повела 3:0, але в середині сету Даяна перестала надійно грати свою подачу, чим Крісті відразу скористалася. Британка видала свій ривок і зрівняла рахунок у сеті (4:4). Українка не стала ускладнювати ситуацію і на тайбрейку все-таки добила місцеву тенісистку.

У матчі за вихід в основну сітку Даяна зустрінеться проти Тімеї Бачинські (№97 WTA) або Вікторії Голубич (№82 WTA).

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