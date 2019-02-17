Ястремська на ранній стадії покинула тенісний турнір в Дубаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 34 місце в рейтингу WTA, не змогла подолати стадію 1/32 фіналу на турнірі в Дубаї (ОАЕ). Даяна в трьох сетах поступилася екс-першій ракетці світу Гарбінє Мугурусі.

Даяна Ястремська – Гарбінє Мугуруса 1:2 (6:4, 3:6, 3:6).

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У першому сеті чотири гейми поспіль тенісистки не могли захистити свою подачу. Першою це вдалося зробити Даяні, яка спершу повела 3:2, а згодом, оформивши третій брейк, 4:2. У наступному геймі іспанка зробила зворотний брейк та згодом зрівняла рахунок. Даяна вдало подала в дев'ятому геймі й за рахунку 5:4 зробила четвертий брейк і виграла сет – 6:4.

На старті другого сету Мугуруса взяла подачу українки й повела 3:1. У сьомому геймі більш іменитій іспанці вдалося вдруге в сеті зробити брейк, однак в наступному геймі українка зуміла взяти подачу суперниці. За рахунку 5:3 на користь Гарбінє українка не змогла вдало подати й програла партію 6:3.

У вирішальному третьому сеті іспанка не залишила шансів Даяні. Мугуруса двічі виявилася успішною на подачі українки й виграла сет 6:3.

Зазначимо, що у 2019 році це вже друга зустріч тенісисток. 1-го лютого 18-річна українка надзвичайно впевнено вдруге в кар'єрі перемогла іспанку на турнірі в Таїланді.

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