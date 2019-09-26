Ястремська не змогла перемогти Квітову в 1/4 фіналу в Ухані

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію 1/4 фіналу на престижному тенісному турнірі в Ухані (Китай). Українка програла Петрі Квітовій з Чехії.

Петра Квітова – Даяна Ястремська 2:0 (6:2, 6:4)

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Квітова, яка посідає сьому сходинку в рейтингу WTA, агресивно розпочала матч. Чешка відразу зробила брейк і повела 2:0. Згодом Петра ще раз відібрала подачу Даяни, що дозволило їй легко виграти першу партію. Даяна не мала жодного брейк-пойнту на подачі Петри.

Батько та тренер Даяни залишився вкрай незадоволеним першим сетом. Олександр Ястремський в перерві між сетами вказав на помилки Даяні.

Ти не можеш подати першу, це значить, що в тебе таргани в голові. Нічого не виконуєш, про що ми з тобою домовлялися перед грою, подаєш під бекхенд, граєш без плану на гру. Ти думаєш Квітова вийшла постояти на корті? Ні! Недарма ж вона топ-гравчиня. Ти вийшла сюди навчатися грати на такому рівні, а не валяти дурня,

– сказав батько.

На початку другого сету суперниці обмінялися перемогами на подачі одна одної. Після цього Квітова оформила черговий брейк і повела 3:1. Надалі чешка зуміла розвинути успіх на старті партії та виграла поєдинок.

Україну на турнірі в Ухані також представляє Еліна Світоліна. Свій поєдинок чвертьфіналу проти Елісон Ріск Еліна проведе сьогодні. Початок гри о 15:30.