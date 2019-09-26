Ястремська не змогла перемогти Квітову в 1/4 фіналу в Ухані

66 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію 1/4 фіналу на престижному тенісному турнірі в Ухані (Китай). Українка програла Петрі Квітовій з Чехії.

Петра Квітова – Даяна Ястремська 2:0 (6:2, 6:4)

Читайте також: Українська тенісистка Завацька розгромила росіянку на шляху до півфіналу турніру WTA

Квітова, яка посідає сьому сходинку в рейтингу WTA, агресивно розпочала матч. Чешка відразу зробила брейк і повела 2:0. Згодом Петра ще раз відібрала подачу Даяни, що дозволило їй легко виграти першу партію. Даяна не мала жодного брейк-пойнту на подачі Петри.

Батько та тренер Даяни залишився вкрай незадоволеним першим сетом. Олександр Ястремський в перерві між сетами вказав на помилки Даяні.

Ти не можеш подати першу, це значить, що в тебе таргани в голові. Нічого не виконуєш, про що ми з тобою домовлялися перед грою, подаєш під бекхенд, граєш без плану на гру. Ти думаєш Квітова вийшла постояти на корті? Ні! Недарма ж вона топ-гравчиня. Ти вийшла сюди навчатися грати на такому рівні, а не валяти дурня,
– сказав батько.

На початку другого сету суперниці обмінялися перемогами на подачі одна одної. Після цього Квітова оформила черговий брейк і повела 3:1. Надалі чешка зуміла розвинути успіх на старті партії та виграла поєдинок.

Україну на турнірі в Ухані також представляє Еліна Світоліна. Свій поєдинок чвертьфіналу проти Елісон Ріск Еліна проведе сьогодні. Початок гри о 15:30.

blog_ava
Нацрада не продовжила ліцензію "112 Україна" на цифрове мовлення
сьогодні
12232
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Боєць UFC нокаутував суперника рідкісним ударом "з розвороту": відео
сьогодні 09:38 Боєць UFC нокаутував суперника рідкісним ударом "з розвороту": відео
1348
"Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"
25 вересня 15:03 "Баварія" погрожує не відпускати своїх футболістів у збірну Німеччини через воротаря "Барселони"
745
Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
25 вересня 12:29 Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
868
Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019
25 вересня 11:35 Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019
Ігор Саджениця 1115
Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
25 вересня 09:59 Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
1075
Новини
Більше новин
Залиште відгук