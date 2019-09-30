Ястремська не змогла вийти в 1/8 фіналу престижного турніру в Китаї

Українська тенісистка Даяна Ястремська припинила виступ на останньому в році турнірі категорії Premier Mandatory. У Пекіні (Китай) Даяна програла в 1/16 фіналу 8-й ракетці світу Кікі Бертенс.

Даяна Ястремська – Кікі Бертенс 0:2 (6:7, 3:6)

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У першому сеті між тенісистками велася запекла боротьба. У п'ятому геймі нідерландка першою зробила брейк. Та через три гейми Даяна зуміла зрівняти рахунок.

За рахунку 6:5 на свою користь Даяна мала сет-пойнт на подачі Бертенс, але не реалізувала його. Відтак, доля партії вирішувалася на тай-брейку, де сильнішою була Кікі.

Другий сет більш агресивно розпочала Ястремська. Українка зробила брейк, але Бертенс відповіла тим же. Кікі вдалося зробити ще один брейк і вона повела 4:1. У шостому геймі Кікі мала два брейк-пойнти на подачі українки, але Даяна відігралася.

У наступному геймі Ястремська відібрала подачу Бертенс і здавалося, що повернулася у гру. Та Кікі відповіла черговим брейком і була попереду 5:3. У наступному геймі Бертенс подала на матч.

З українок у Пекіні продовжєу виступати тільки Еліна Світоліна.Сьогодні Еліна зіграє проти Яфань Ван.