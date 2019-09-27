Ястремська несподівано змінила тренера після поразки в Китаї
Друга ракетка України Даяна Ястремська несподівано повідомила, що припинила співпрацю зі своїм тренером. Олів'є Женон більше не тренуватиме українку.
19-річна українка у своєму твіттері розповіла, що припинила співпрацю з Женомом після турнірі в Осаці (Китай).
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Я б хотіла офіційно оголосити, що ми з моїм тренером завершили співпрацю під час турніру в Осаці. Я б хотіла подякувати йому за його роботу й підтримку. Бажаю удачі в майбутньому,
– написала Ястремська.
16-го вересня на турнірі в Осаці Ястремська програла росіянці Анастасії Павлюченковій. Це була перша гра на турнірі для Даяни.
Після цього Даяна продовжила турне по Китаю й взяла участь у змаганнях у Китаї в місті Ухань. В 1/8 фіналу Даяна сенсаційно перемогла другу ракетку світу Кароліну Плішкову.
Однак у чвертьфіналі українка поступилася Петрі Квітовій.
Наступний матч Даяна зіграє на турнірі категорії Premier Mandatory у Пекіні. Ястремська зустрінеться з Каролін Гарсією з Франції.