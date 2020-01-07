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Ястремська невдало розпочала новий сезон, програвши перший матч

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Даяна Ястремська / Getty Images

Друга ракетка України Даяна Ястремська невдало розпочала новий сезон. На турнірі WTA в австралійському Брісбені Даяна зачохлила ракетку в 1/16 фіналу.

Кікі Бертенс – Даяна Ястремська 2:1 (6:4, 1:6, 6:3)

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Кривдницею Ястремської стала 9-а ракетка світу Кікі Бертенс. Представниця Нідерландів перемогла українку у трьох сетах.

Хід матчу

Даяна вдало розпочала поєдинок, зробивши брейк у другому геймі. Однак Бертенс виграла 4 поспіль гейми і повела з рахунком 4:2. Два брейки дозволили Кікі виграти партію.

Ідеальним для Ястремської став другий сет. Українка оформила два брейки та розгромила Бертенс з рахунком 6:1.

Доля путівки в 1/8 фіналу вирішувалася у третій партії. Бертенс відразу заявила, що прагне здобути перемогу.

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Нідерландка повела з рахунком 5:1. Ястремська зробила один зворотний брейк, але не змогла відігратися. 6:3 – Бертенс виграла третій сет, а відтак і матч.

Українки за бортом змагань

Напередодні турнір у Брісбені покинула 5-а ракетка світу Еліна Світоліна.

Менше, аніж за годину українка програла представниці США Даніель Коллінс.

Не змогла подолати кваліфікацію юна українка Марта Костюк. У фіналі українка програла Людмилі Самсоновій з Росії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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