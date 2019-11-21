Ястремська оголосила про співпрацю з відомим іноземним тренером

Українська тенісистка Даяна Ястремська з 2020 року почне співпрацю з німецьким тренером Сашою Баіним. Про це друга ракетка України оголосила у своєму фейсбуці.

Ястремська висловила впевненість, що 34-річний Баін допоможе її досягти виконання амбіцій.

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Я дуже рада поділитися з вами новиною про те, що в сезон 2020 я входжу з новим тренером Сашею Баіним. Мені дуже-дуже приємно, і я дуже рада що ми починаємо нашу співпрацю, це буде дуже цікава і дивовижна робота.



Я впевнена, що він допоможе мені досягти виконання моїх амбіцій. Дуже чекаю початку нашої передсезонної підготовки, і впевнена, що у нас все вийде,

– написала Ястремська у фейсбуці.

Хто такий Баін? Раніше німець тренував експершу ракетку світу Наомі Осаку. За підсумками сезону 2018 він став найкращим тренером року за версією WTA. Донедавна він тренував Крістіну Младеновіч.

Попереднім тренером 19-річної Ястремської був Олів'є Женон. Українка припинила з ним співпрацю у вересні 2019 року.

Сезон Даяна Ястремська завершила на рекордній для себе 22-й сходинці у рейтингу WTA. У 2019 році Даяна виграла два титули та заробила понад мільйон доларів призових.