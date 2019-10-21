Ястремська отримала суперниць на малому Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська зуміла пробитися на малий Підсумковий турнір, що відбудеться в китайському Чжухаї. Там вона у групі виступить проти двох інших тенісисток.

Ястремська потрапила у групу "Азалія", де разом з нею виступлять Кікі Бертенс (Нідерланди) та Донна Векіч (Хорватія).

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Турнір в Чжухаї починається у вівторок, 22 жовтня. У півфінал виходить лише переможниця групи. Призовий фонд турніру складає2,4 мільйона доларів.

Варто відзначити, що 19-літня Ястремська стала наймолодшою учасницею малого Підсумкового турніру в історії.

До слова, Світоліна виступить на Підсумковому турнірі в китайському Шеньжені, який стартує 27 жовтня. Минулоріч вона стала його переможницею, але він тоді відбувався в Сінгапурі.

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