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Ястремська поступилася у фіналі турніру в Австралії першій ракетці світу

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Даяна Ястремська / twitter.com/D_Yastremska

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла виграти турнір серії Premier в Аделаїді. У фіналі вона поступилася першій ракетці світу та господарці змагань Ешлі Барті.

Матч тривав одну годину та 27 хвилин. При цьому на перший сет тенісистки витратили лише 32 хвилини. Барті двічі здійснила брейк-пойнт. Та якщо у першому випадку вона начисто виграла гейм, то в другому випадку це зробити вдалося лише з третьої спроби.

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Програла перший сет Ястремська і у другому геймі. Але теж в запеклій боротьбі, тричі відіграючись. А в четвертому геймі неочікувано взяла подачу Барті та зрівняла рахунок. Та за рахунку 5:5 знову начисто програла свою подачу, а після цього так само не зуміла взяти жодної подачі суперниці при наступному розіграші. 

Даяна Ястремська — Ешлі Барті 0:2 (2:6, 5:7)

Попри поразку, Ястремська оновить власний рекорд у світовому рейтингу. Вихід у фінал гарантував їй 21-е місце в рейтингу WTA з нового тижня.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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