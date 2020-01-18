Ястремська поступилася у фіналі турніру в Австралії першій ракетці світу

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла виграти турнір серії Premier в Аделаїді. У фіналі вона поступилася першій ракетці світу та господарці змагань Ешлі Барті.

Матч тривав одну годину та 27 хвилин. При цьому на перший сет тенісистки витратили лише 32 хвилини. Барті двічі здійснила брейк-пойнт. Та якщо у першому випадку вона начисто виграла гейм, то в другому випадку це зробити вдалося лише з третьої спроби.

Читайте також: Український клуб розірвав угоду з футболістом після демонстративної подорожі до Росії

Програла перший сет Ястремська і у другому геймі. Але теж в запеклій боротьбі, тричі відіграючись. А в четвертому геймі неочікувано взяла подачу Барті та зрівняла рахунок. Та за рахунку 5:5 знову начисто програла свою подачу, а після цього так само не зуміла взяти жодної подачі суперниці при наступному розіграші.

Даяна Ястремська — Ешлі Барті 0:2 (2:6, 5:7)

Aussie Aussie Aussie!



@ashbarty wins her first title on home soil, beating Yastremska 6-2, 7-5 at @AdelaideTennis ! pic.twitter.com/YRAQnrcK1z — WTA (@WTA) January 18, 2020

Попри поразку, Ястремська оновить власний рекорд у світовому рейтингу. Вихід у фінал гарантував їй 21-е місце в рейтингу WTA з нового тижня.