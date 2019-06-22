Ястремська приєдналася до Світоліної та Цуренко в основній сітці турніру WTA в Істборні

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Даяна Ястремська обіграла швейцарку Вікторію Голубіч у фіналі кваліфікації турніру WTA в Істборні, Велика Британія.

Матч тривав 1 годину і 4 хвилини і завершився з рахунком 6:4, 6:1 на користь українки.

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За цей час перша сіяна відбору українка 2 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок і виграла 6 геймів на прийомі. У свою чергу, десятий номер посіву кваліфікації Голубич обійшлася без ейсів, зробила 3 "подвійні" і реалізувала 3 брейк-пойнта.

Таким чином, Ястремська складе компанію Лесі Цуренко і Еліні Світоліній в основній сітці турніру.

Основна частина змагань стартує 23 червня, а фінальний матч буде зіграний в наступну суботу, 29 червня.

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Теги: Даяна Ястремська Еліна Світоліна Леся Цуренко Спорт Теніс
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