Ястремська продовжує творити сенсації та вкотре перемогла екс-першу ракетку світу: відео

Українка Даяна Ястремська ударно дебютувала на великому турнірі Premier 5 в Цинциннаті.

Даяна Ястремська за два сети впевнено обіграла Каролін Возняцкі з Данії в матчі першого кола – 6:4, 6:4.

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Матч тривав 1 годину 37 хвилин. За цей час Ястремська зуміла зробити 6 ейсів, зробити 8 подвійних помилок і реалізувати 6 брейк-поінтів. У той же час Возняцкі змогла зробити лише одну подачу навиліт, допустити 3 подвійні помилки і виграти 4 гейми на прийомі.

У наступному раунді турніру Ястремська зіграє з досвідченою росіянкою Світланою Кузнєцовою, яка виграла у 11-ої сіяної Анастасії Севастової з Латвії.

Поєдинок між Ястремською і Кузнєцовою запланований на 14 серпня. В цей же день стартує на турнірі в Цинциннаті і Еліна Світоліна, яка зіграє з бельгійкою Еліс Мертенс.

Також 13 серпня ще одна українка, Леся Цуренко, зустрінеться з пуерторіканкою Монікою Пуїг. Початок поєдинку о 22:30 за київським часом.

Відеоогляд матчу Даяна Ястремська – Каролін Возняцкі