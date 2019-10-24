Ястремська програла Берненс та вилетіла з малого Підсумкового турніру
Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися до півфіналу малого Підсумкового турніру WTA. У вирішальному матчі українка поступилася представниці Нідерландів Кікі Бертенс.
Обидві тенісистки перед тим обіграли Дону Векіч. Тож переможниця цієї пари й займала б перше місце в групі та виходила у півфінал.
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Перший сет виявився доволі незвичним. Кожна з тенісисток брала по два гейми поспіль. Успішнішою в цьому випадку виявилася Бертенс, яка і виграла перший сет.
Вона ж виграла і перші два сети у другому сеті. Та цього разу Ястремська не змогла відповісти тим же. А у дев'ятому геймі українка ще раз програла свою подачу, і матч зокрема.
Даяна Ястремська – Кікі Бертенс 0:2 (4:6, 3:6)
Тож саме Бертенс зіграє у півфіналі малого Підсумкового турніру WTA