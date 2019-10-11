Ястремська програла росіянці у чвертьфіналі турніру в Китаї

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

Українська тенісистка Даяна Ястремська не зуміла пробитися у півфінал турніру в китайському Тяньцзіні. На заваді стала росіянка Вероніка Кудерметова.

Ястремська не надто вдало розпочала цей матч. Вигравши на початку свою подачу, вона дозволила суперниці виграти п'ять наступних геймів поспіль. Правда після цього українка була близька до того, щоб врятувати сет, скоротивши рахунок до 4:5. Але в наступній подачі Кудерметова без бою взяла свою подачу і виграла перший сет.

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Другий сет став справжнім жахом для Ястремської. Вона його програла повністю – 0:6. Хоча ще у перших двох геймах намагалася боротися, на відміну від кінцівки матчу.

Даяна Ястремська – Вероніка Кудерметова 0:2 (4:6, 0:6)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
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