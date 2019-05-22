Ястремська розгромно перемогла знамениту тенісистку на турнірі WTA у Франції

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

42 ракетка світу українка Даяна Ястремська пробилася до чвертьфіналу на турнірі WTA у французькому місті Страсбург.

В 1/8 фіналу 19-річна Ястремська здолала імениту австралійку Саманту Стосур з рахунком 2:0 (6:0, 6:4).

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У першому сеті Ястремська не залишила 35-річний Стосур жодних шансів, розгромивши її 6:0. У другій партії Ястремська віддала Саманті всього два гейми та виграла поєдинок.

Усього поєдинок тривав одну годину та сім хвилин. У чвертьфіналі Даяна зіграє з переможцем пари Цян Ван – Фіона Ферро.

Також у чвертьфінал пробилася інша українка Марта КостюкЗа путівку до чвертьфіналу Марта у двох сетах (6:3, 6:1) обіграла більш імениту китаянку Чжен Сайсай.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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