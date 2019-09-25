Ястремська сенсаційно перемогла другу ракетку світу на турнірі в Китаї

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Даяна Ястермська продовжує боротьбу на тенісному турнірі в Ухані (Китай). В 1/8 фіналу Даяна перемогла другу ракетку світу Кароліну Плішкову.

Даяна Ястремська – Кароліна Плішкова 2:0 (6:1, 6:4)

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У першому сеті Даяна розгромила титуловану представницю Чехії. Даяна оформила два брейки й дозволила Плішковій виграти тільки один гейм. Сет тривав усього 23 хвилини.

У другій партії Кароліна краще грала на своїй подачі, але в третьому геймі Даяна таки оформила брейк. Також українка впевнено грала на своїй подачі. За увесь другий сет Плішкова мала тільки два брейк-пойнти.

Даяна завдяки ранньому брейку змогла виграти другий сет, а відтак і матч. У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти переможця пари Петра Квітова – Слоан Стівенс.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Даяна Ястремська
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