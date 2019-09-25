Ястремська сенсаційно перемогла другу ракетку світу на турнірі в Китаї
Українська тенісистка Даяна Ястермська продовжує боротьбу на тенісному турнірі в Ухані (Китай). В 1/8 фіналу Даяна перемогла другу ракетку світу Кароліну Плішкову.
Даяна Ястремська – Кароліна Плішкова 2:0 (6:1, 6:4)
Читайте також: Світоліна без проблем здолала росіянку на турнірі в Китаї
У першому сеті Даяна розгромила титуловану представницю Чехії. Даяна оформила два брейки й дозволила Плішковій виграти тільки один гейм. Сет тривав усього 23 хвилини.
У другій партії Кароліна краще грала на своїй подачі, але в третьому геймі Даяна таки оформила брейк. Також українка впевнено грала на своїй подачі. За увесь другий сет Плішкова мала тільки два брейк-пойнти.
Даяна завдяки ранньому брейку змогла виграти другий сет, а відтак і матч. У чвертьфіналі Ястремська зіграє проти переможця пари Петра Квітова – Слоан Стівенс.
Вибір редакції
-
Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019сьогодні , 11:35
-
Україна у наднапруженому матчі поступилася Сербії у чвертьфіналі волейбольного Євро-201924 вересня , 23:51
-
Санкт-Петербург прийме фінал Ліги чемпіонів 2020/21, Харкову не дали матч за Суперкубок УЄФА24 вересня , 21:08