Ястремська сенсаційно програла росіянці в першому матчі на турнірі в Японії
28 ракетка світу Даяна Ястремська сенсаційно покидає престижний тенісний турнір у місті Оска (Японія). Українка за підсумками двох сетів програла росіянці Анастасії Павлюченковій.
Даяна Ястремська – Анастасія Павлюченкова 0:2 (3:6, 1:6)
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Поєдинок Ястремської тривав менше, аніж годину. У першій партії Даяна ще чинила якийсь опір і виграла три гейми. Даяні вдалося оформити один брейк, але росіянка відповіла трьома.
У другій партії Анастасія знову тричі відібрала в українки подачу й одного разу програла свою. Таким чином, Павлюченкова виграла й другий сет та матч.
Для Даяни це друга поспіль поразка. У попередньому матчі Даяна програла Еліні Світоліній в 1/8 фіналу US Open.
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