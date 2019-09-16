Ястремська сенсаційно програла росіянці в першому матчі на турнірі в Японії

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / GETTY IMAGES

28 ракетка світу Даяна Ястремська сенсаційно покидає престижний тенісний турнір у місті Оска (Японія). Українка за підсумками двох сетів програла росіянці Анастасії Павлюченковій.

Даяна Ястремська – Анастасія Павлюченкова 0:2 (3:6, 1:6)

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Поєдинок Ястремської тривав менше, аніж годину. У першій партії Даяна ще чинила якийсь опір і виграла три гейми. Даяні вдалося оформити один брейк, але росіянка відповіла трьома.

У другій партії Анастасія знову тричі відібрала в українки подачу й одного разу програла свою. Таким чином, Павлюченкова виграла й другий сет та матч.

Для Даяни це друга поспіль поразка. У попередньому матчі Даяна програла Еліні Світоліній в 1/8 фіналу US Open.

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Теги: Теніс Спорт Новини Спорту Даяна Ястремська
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