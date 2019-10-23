Ястремська стартувала з важкої перемоги на малому Підсумковому турнірі WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська перемогла у першому матчі малого Підсумкового турніру WTA. У першій грі вона перемогла Донну Векіч.

Матч виявився доволі виснажливим, хоча переможниця протистояння визначилася за два сети. Однак на гру тенісистки витратили одну годину та 37 хвилин.

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У першому сеті жодна з тенісисток не хотіла віддавати свої подачі суперниці. Тож переможницю довелося визначати на тай-брейку. Та перемогла Ястремська.

Україна ж виграла і другий сет. Однак цього разу значно легше. Після рахунку 1:2 вона взяла п'ять геймів поспіль та довела матч до перемоги.

Даяна Ястремська – Донна Векіч 2:0 (7:6(6), 6:2)

"Я у великому захваті від того, що виступаю на цьому турнірі. Навіть не знаю, як мені вдалося потрапити в список учасниць, все сталося досить несподівано. У мене навіть не було достатньо часу, щоб добре підготуватися, я не особливо встигла потренуватися і зараз в кінцівці сезону відчуваю, що трохи втомилася. Але якщо ти вже потрапив на такий турнір, то намагаєшся використовувати свій шанс. Сьогодні, коли я програвала на тай-брейку, то думала тільки про те, що потрібно грати кожен м'яч", – заявила Ястремська після гри.

Для Векіч ця поразка стала другою на турнірі. Перед тим вона поступилася Кікі Бертенс. Тож саме з останньою Ястремська і зіграє наступний матч. Його переможниця і вийде у півфінал малого Підсумкового турніру WTA. Матч відбудеться в четвер, 24 жовтня.

Бертенс та Ястремська грали між собою нещодавно. На турнірі в Пекіні перемогу здобула голландка.