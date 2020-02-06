Ястремська та Світоліна принесли першу перемогу збірній України на Кубку Федерацій

Збірна України з тенісу розпочала виступ на Кубку Федерацій з перемоги над Болгарією.

Українські тенісистки виграли два перші матчі проти болгарських суперниць.

Першою на корт вийшла Даяна Ястремська, яка за 51 хвилину впевнено розібралася з Ізабеллою Шиніковою. Ястремська реалізувала 4 брейкпойнти з 5, а Шинікова не скористалася своїм єдиним брейкпойнтом в матчі.

Даяна Ястремська – Ізабелла Шинікова 2:0 (6:2, 6:1)

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Другою зіграла Еліна Світоліна. Попри те, що її суперниця Вікторія Томова представляє другу сотню рейтингу WTA (українка ж посідає четверте місце), болгарка таки зуміла дати бій нашій тенісистці. Світоліна у першому сеті вела 4:1, але переможницю визначили лише на тай-брейку. Там вже попереду в рахунку була Томова, але українка таки зуміла виграти сет.

У другому сеті Світоліна реалізувала чотири брейки на противагу двом, які зуміла виграти Томова.

Еліна Світоліна – Вікторія Томова 2:0 (7:6(5), 6:3)

Таким чином збірна України виграла перший матч Кубка Федерації проти Болгарії. 7 лютого команда зіграє проти Хорватії другий матч групи A проти Хорватії. У випадку перемоги, українки в суботу, 8 лютого, зіграють з переможцем групи B (Італія, Естонія, Австрія та Греція) за право вийти в плей-офф Світової групи.